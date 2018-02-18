البيت الأبيض يستبعد استخدام تركيا الأسلحة الكيميائية فى عفرين





وكالات الأنباء

ذكر المتحدث باسم الإدارة الأمريكية مايكل أنطون، بأن البيت الأبيض على علم باتهامات سوريا لتركيا باستخدام أسلحة كيميائية ضد الأكراد فى عفرين، مستبعدًا إمكانية حصول ذلك.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال أنطون، لوكالة "نوفوستى" الروسية، الأحد، "نحن على علم بهذه التقارير ولا يمكننا تأكيدها، ونعتقد أنه من غير المرجح أبدا أن تكون القوات التركية قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، ونواصل حث جميع الأطراف على ضبط النفس وحماية المدنيين فى عفرين".

وكانت وكالة "سانا" السورية، أفادت، الجمعة، بإصابة مدنيين باختناقات سببها إطلاق القوات التركية قذائف تحوى غازا ساما على قرية فى محيط عفرين شمالى سوريا، ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى عفرين، جوان محمد، تأكيده إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق الجيش التركى قذائف سامة على قرية المزينة التابعة لناحية شيخ الحديد بمحيط عفرين.

وتواصل القوات التركية بالتعاون مع ما يسمى بـ"الجيش السورى الحر"، منذ 20 يناير الماضى، عملية "غصن الزيتون"، التى "تستهدف المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد فى منطقة عفرين ومسلحى "داعش".

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس السبت، القضاء على 1595 مسلحا كرديا فى إطار عمليتها العسكرية فى عفرين، وقال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، إن أنقرة تدير عمليتها "وفق المعاهدات الدولية والقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب"، ودانت دمشق، بشدة عملية تركيا العسكرية، وأكدت أن عفرين جزء لا يتجزأ من سوريا، فيما دعت موسكو بدورها جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وحدة أراضى سوريا.