البورصة تقلص مكاسبها الصباحية بختام التعاملات..و"إيجى إكس 30" يتخطى 15 ألف نقطة





كتب هانى الحوتى

قلصت البورصة المصرية، أرباحها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات الأفراد، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.277 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 85.1 مليون جنيه، 940 ألف جنيه، 32.99 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 37 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 15045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% عند مستوى 2683 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 15004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير 35 شركة.