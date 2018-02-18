البنتاجون يطالب بتحقيق عن هجوم شارك فيه مرتزقة روس فى سوريا





(أ ف ب)

تجنب وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، تحميل موسكو مسؤولية هجوم على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية، فى سوريا شارك فيه مرتزقة روس، وأعلن أنه يريد إجراء تحقيق فى الأمر لكشف ملابساته.

وقال ماتيس فى الطائرة التى أعادته إلى واشنطن بعدما أنهى زيارة إلى أوروبا استغرقت أسبوعا: "فهمت الآن أن الحكومة الروسية باتت تقول الآن إن بعض المتعاقدين معها متورطون فى هذا الهجوم الذى لا يزال غير مفهوم ضد قوات سوريا الديمقراطية، شرق خط خفض التوتر" مع روسيا.