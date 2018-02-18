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البريد والبنك الأهلى المتحد يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم الخدمات المالية

الأحد، 18 فبراير 2018 02:06 م
البريد والبنك الأهلى المتحد يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم الخدمات المالية جانب من التوقيع


هبة السيد
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وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع البنك الأهلى المتحد مصر فى مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالى، وذلك فى إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد والبنوك التجارية العاملة فى مصر، حيث أن البنك الأهلى المتحد مصر يعد من البنوك الرائدة فى القطاع المصرفى المصرى ويتمتع بشبكة فروع تمتد لجميع البلدان العربية وهو الأمر الذى يعبر عن ثقة الجهاز المصرفى وتوجهه فى التعاون مع الهيئة القومية للبريد أحد أهم الكيانات الاقتصادية فى مصر بدورها المحورى فى تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالى.

 

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال شبكة فروع البريد التى تصل الى 4000 فرع منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى المتحد مصر عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر " ACH ".

 

كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والإخطار وتسويقها للبنك وعملائه وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقاً وتحصيل مستحقات الافراد التى تمتد الى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وذلك من خلال اتاحة فروع الهيئة المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.

 

وأوضح عصام الصغير، أن البريد المصرى أصبح منصة لتقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية للعملاء، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة التى بدأت منذ أكثر من عامين بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تضامنًا مع جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالى ودعمًا لتوجهها فى إتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء.


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