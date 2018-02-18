video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تبحث مع مجلس الشيوخ الأمريكى الشراكة الاستراتيجية

الأحد، 18 فبراير 2018 09:47 م
البحرين تبحث مع مجلس الشيوخ الأمريكى الشراكة الاستراتيجية حمد بن عيسى


المنامة (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مع السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى ووفد من أعضاء المجلس العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحرينى، أعرب خلال اللقاء عن تطلعه باستمرار هذه العلاقات المميزة وتطورها على كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء، مؤكداً أن مملكة البحرين تسير على نهج التطوير والتحديث والتقدم فى كل المجالات المختلفة، وتعتز بما تنعم به من روح التكاتف والترابط واحترام جميع الديانات والمذاهب.

وأشار العاهل البحرينى بالدور الفاعل الذى تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية وجهودها فى حفظ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمى والعالمي، مؤكداً حرص المملكة على دعم هذه الجهود وتعزيزها.

من جانبه أشاد السيناتور الأمريكى ريتشارد بور بالدور الكبير الذى تقوم به مملكة البحرين فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية كأصدقاء وحلفاء، مؤكداً حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تنمية هذه العلاقات والعمل معاً لاستقرار المنطقة، مقدراً هذه العلاقات المميزة الوثيقة.

على جانب آخر أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى خلال لقاء منفصل مع المسئول الأمريكي، أن الشراكة الاستراتيجية التى تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية المتحدة الصديقة ترتكز على مستوى عالٍ من التواصل والتنسيق الفاعل، مما يدعمه تقارب الرؤى حيال مختلف القضايا والتحديات وحتمية حفظ الأمن والاستقرار على الساحة الدولية انطلاقاً من القيم الحضارية التى يلتزم بها البلدان بما يصون المجتمعات ويحفظ روح الانفتاح الحضارى والتواصل الإنسانى الواعي.

وأشار إلى أن حرص البلدين على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين قد انعكس بشكل إيجابى على تدعيم مستويات التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة .. مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود للبناء على ما تم تحقيقه من خلال الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر السياسات والخطوات الفاعلة باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولى ككل بما يتصدى بشكل حازم لكافة مظاهر الإرهاب والفكر المتشدد ويعزز البيئة الملائمة لتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية التى يعم مردودها على الجميع. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاهل البحرينى يقوم بزيارة خاصة لدولة الإمارات

العاهل البحرينى يتلقى دعوة من الملك عبدالله الثانى لزيارة الأردن

العاهل البحرينى يشيد بدور أمير الكويت فى تطوير العلاقات بين البلدين

البحرين

اخبار البحرين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة