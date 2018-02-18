البحرين تبحث مع مجلس الشيوخ الأمريكى الشراكة الاستراتيجية





المنامة (أ ش أ)

بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مع السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى ووفد من أعضاء المجلس العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحرينى، أعرب خلال اللقاء عن تطلعه باستمرار هذه العلاقات المميزة وتطورها على كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء، مؤكداً أن مملكة البحرين تسير على نهج التطوير والتحديث والتقدم فى كل المجالات المختلفة، وتعتز بما تنعم به من روح التكاتف والترابط واحترام جميع الديانات والمذاهب.

وأشار العاهل البحرينى بالدور الفاعل الذى تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية وجهودها فى حفظ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمى والعالمي، مؤكداً حرص المملكة على دعم هذه الجهود وتعزيزها.

من جانبه أشاد السيناتور الأمريكى ريتشارد بور بالدور الكبير الذى تقوم به مملكة البحرين فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية كأصدقاء وحلفاء، مؤكداً حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تنمية هذه العلاقات والعمل معاً لاستقرار المنطقة، مقدراً هذه العلاقات المميزة الوثيقة.

على جانب آخر أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى خلال لقاء منفصل مع المسئول الأمريكي، أن الشراكة الاستراتيجية التى تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية المتحدة الصديقة ترتكز على مستوى عالٍ من التواصل والتنسيق الفاعل، مما يدعمه تقارب الرؤى حيال مختلف القضايا والتحديات وحتمية حفظ الأمن والاستقرار على الساحة الدولية انطلاقاً من القيم الحضارية التى يلتزم بها البلدان بما يصون المجتمعات ويحفظ روح الانفتاح الحضارى والتواصل الإنسانى الواعي.

وأشار إلى أن حرص البلدين على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين قد انعكس بشكل إيجابى على تدعيم مستويات التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة .. مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود للبناء على ما تم تحقيقه من خلال الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر السياسات والخطوات الفاعلة باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولى ككل بما يتصدى بشكل حازم لكافة مظاهر الإرهاب والفكر المتشدد ويعزز البيئة الملائمة لتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية التى يعم مردودها على الجميع.