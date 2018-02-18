video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البارزانى: نأمل فى التوصل لحلول المشاكل بين بغداد وأربيل قبل الانتخابات

الأحد، 18 فبراير 2018 08:13 م
البارزانى: نأمل فى التوصل لحلول المشاكل بين بغداد وأربيل قبل الانتخابات الأكراد


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزانى، عن أمله بحل ملف الرواتب والمطارات "قبل" إجراء الانتخابات النيابية العراقية، فيما شدد أن حل المشكلات بين بغداد وأربيل لا يكون بالضغوطات.

وقال البارزانى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إنه من المقرر أن تستمر الاجتماعات بين بغداد وأربيل، مبديا أمله بوصول الطرفين إلى حلول لبعض المشاكل قبل الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بملف الرواتب والمطارات.

وأوضح البارزاني، أنه بالإمكان إيجاد الحلول للمشاكل القائمة بين بغداد وأربيل، مجددا استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل وفق الدستور العراقى .

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادى إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية فى مطارى أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.  


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوحدات الكردية تعلن سقوط 3 مقاتلين أجانب فى صفوفها فى سوريا

مقتل 3 مسلحين أجانب فى صفوف الوحدات الكردية بسوريا

مصادر كردية: اتفاق على دخول الجيش السورى عفرين غدا الاثنين

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة