البارزانى: نأمل فى التوصل لحلول المشاكل بين بغداد وأربيل قبل الانتخابات





بغداد (أ ش أ)

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزانى، عن أمله بحل ملف الرواتب والمطارات "قبل" إجراء الانتخابات النيابية العراقية، فيما شدد أن حل المشكلات بين بغداد وأربيل لا يكون بالضغوطات.

وقال البارزانى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إنه من المقرر أن تستمر الاجتماعات بين بغداد وأربيل، مبديا أمله بوصول الطرفين إلى حلول لبعض المشاكل قبل الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بملف الرواتب والمطارات.

وأوضح البارزاني، أنه بالإمكان إيجاد الحلول للمشاكل القائمة بين بغداد وأربيل، مجددا استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل وفق الدستور العراقى .

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادى إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية فى مطارى أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.