الأوقاف تحذر الأئمة من المشاركة فى أى جدل فقهى بالفضائيات دون تصريح





كتب لؤى على

نبهت وزارة الاوقاف على جميع العاملين بها عدم المشاركة فى أى جدل علمى أو فقهى أو دعوى فى أى برنامج من البرامج أو التصدى للقضايا الجدلية، أو قضايا الرأى العام عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل دون تصريح كتابى مسبق من الأوقاف.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن ومن يخالف التعليمات المذكورة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وأمام لجنة القيم بديوان عام الوزارة.