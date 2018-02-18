video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تحذر الأئمة من المشاركة فى أى جدل فقهى بالفضائيات دون تصريح

الأحد، 18 فبراير 2018 03:26 م
الأوقاف تحذر الأئمة من المشاركة فى أى جدل فقهى بالفضائيات دون تصريح وزارة الأوقاف


كتب لؤى على
إضافة تعليق

نبهت وزارة الاوقاف على جميع العاملين بها عدم المشاركة فى أى جدل علمى أو فقهى أو دعوى فى أى برنامج من البرامج أو التصدى للقضايا الجدلية، أو قضايا الرأى العام عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل دون تصريح كتابى مسبق من الأوقاف.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن ومن يخالف التعليمات المذكورة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وأمام لجنة القيم بديوان عام الوزارة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأوقاف" تسيطر على مساجد أرض الفيروز تزامنًا مع العملية الشاملة للقوات المسلحة سيناء 2018.. 2004 مساجد تدعم دحر الإرهاب.. 100 محاضرة توعوية عن حب الوطن والدفاع عنه.. حث المواطنين على دعم الدولة ضد الإرهاب

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

جدل فقهى



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة