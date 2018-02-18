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الأمم المتحدة تشيد بتقدم السودان فى ملف العنف الجنسى بمناطق النزاعات

الأحد، 18 فبراير 2018 06:56 م
الأمم المتحدة تشيد بتقدم السودان فى ملف العنف الجنسى بمناطق النزاعات الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
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أشادت مساعدة أمين عام الأمم المتحدة للعنف الجنسى فى مناطق النزاعات، براميلا باتين، بالتقدم الذى أحرزه السودان والجهود التى قامت بها الحكومة السودانية منذ عام 2003 فى هذا الصدد.

وأثنت باتين، على وجود التشريعات القانونية التى تجرم العنف الجنسى بالسودان، مطالبة بمعاقبة مرتكبى مثل هذة الجرائم، معلنة دعمها ومساندتها للسودان فى هذا المجال .

جاء ذلك خلال لقاء باتين بوزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية مشاعر الدولب، اليوم الأحد بالخرطوم بحضور قيادات الوزارة المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة فى مناطق النزاعات .

من جانبها، أكدت الوزيرة السودانية اهتمام بلادها بهذا الملف الهام وإنشائها للعديد من آليات مكافحة العنف ضد المرأة وحماية الطفل والأسرة وإنشاء المحاكم ووجود القضاء فى المستوى الميداني، منوهة بأن السودان متقدم فى هذا المجال مقارنة بالكثير من الدول.

وأكدت الوزيرة جاهزية السودان لإطلاق خطة المرأة للأمن والسلام بناء على قرار مجلس الأمن (1325)، والتى اشتملت على العديد من المحاور فى الوقاية والحماية والتدريب والتوعية والوصول إلى العدالة، لافتة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى كافة ربوع البلاد .

وأكدت الوزيرة تعاونها التام مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة وإتاحة الفرصة لها لزيارة كل المؤسسات والقيام بالجولات الميدانية على حسب برنامجها المعد .

وأطلعت الوزيرة، مساعدةَ الأمين العام للأمم المتحدة، على مهام واختصاصات الوزارة والملفات العديدة المتعلقة بالمرأة والطفل والعون الإنسانى ومكافحة الفقر وأهداف التنمية المستدامة والسلام الاجتماعى، والتى ترتبط ببعضها البعض . 


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