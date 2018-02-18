الأزهر ينعى ضحايا الطائرة الإيرانية التى تحطمت جنوب غرب طهران

الأزهر ينعى ضحايا الطائرة الإيرانية التى تحطمت جنوب غرب طهرانالأحد، 18 فبراير 2018 11:36 م
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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نعى الأزهر الشريف ضحايا الطائرة الإيرانية المدنية المنكوبة والتى تحطمت صباح اليوم الأحد فوق منطقة جبلية جنوب غرب إيران، والذى أسفر عن مصرع طاقمها وأودى بحياة العشرات.
ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازى والمواساة لأهالى وأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
وفى سياق آخر، يدين الأزهر الشريف الهجوم الإرهابى الذى شنه انتحاريون على سوق فى مدينة "مايدوغورى" شمال شرق نيجيريا، مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 22 آخرين.
ويؤكد الأزهر الشريف استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابى ولكل أشكال العنف والإرهاب الذى بات يهدد استقرار العالم، مطالبًا المجتمع الدولى ببذل المزيد من الجهود المخلصة للحد من استباحة الدماء والقضاء على الجماعات الإرهابية.
ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لنيجيريا، حكومةً وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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