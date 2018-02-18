اعتقال 7 عناصر من داعش نفذوا إعدامات ميدانية وقضوا على 200 عراقى





بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات نينوى بالعراق اعتقال 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى نفذوا إعدامات ميدانية وقتلوا نحو 200 عراقى فى ناحية حمام العليل جنوبى محافظة "الموصل".

وقال المتحدث باسم القيادة محمد الجبوري، وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الأحد، إن "القوات الأمنية المشتركة من الاتحادية والمحلية فى ناحية حمام العليل ألقت القبض على 7 إرهابيين من أبرز خلايا داعش الإرهابية خلال سيطرة التنظيم على الموصل".

وأضاف الجبورى أن القوات الأمنية اقتادت العناصر السبعة إلى مقر قيادة عمليات نينوى، داعيا أصحاب الحق الشرعى من أهالى الناحية لرفع دعاوى بحق هؤلاء الإرهابيين، الذين قتلوا أبناءهم.