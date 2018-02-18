اعترافات مدمن: استدرجت قريبى وذبحته لسرقة التوك توك عشان اشترى المخدرات





كتب بهجت أبو ضيف

استدرج عاطل قريبه سائق التوك توك بحجة توصيله إلى قرية مجاورة، وأثناء مرورهما فى منطقة زراعية سدد له طعنات، وذبحه، وفصل رأسه عن جسده واستولى منه على التوك توك والهاتف المحمول لكن القدر شاء كشف جريمته، حيث تعطل التوك توك أمام منزل مزارع، وأثناء مساعدة المزارع له رن الهاتف الخاص بالضحية، وظهرت علامات الارتباك على المتهم، فقرر المزارع الرد على الهاتف ليكتشف أن المكالمة من والد الضحية الذى يطلب منه التحفظ على المتهم وهو ما حدث حيث سلمه المزارع لرجال المباحث.

اعترف المتهم "محمد.خ.هـ" 18 سنة عاطل، بكافة التفاصيل الخاصة بالجريمة، فقال إنه قرر سرقة توك توك وبيعه لشراء المواد المخدرة التى أدمن على تعاطيها، حيث تعاطى أقراصا مخدرة، ثم توجه إلى مطبخ مسكنه، وحصل على سكين خبأها بملابسه وتوجه إلى الموقف الخاص بمركبات التوك توك بقريته الشوبك الشرقى التابعة لمركز شرطة الصف.

وأضاف المتهم أنه شاهد المجنى عليه "إسلام.خ" البالغ من العمر 13 عاما، والذى تربطه به علاقة قرابة، حيث قرر اختياره كضحية لصغر سنه، وطلب منه توصيله إلى قرية كفر الشرفا المجاورة لقريته، واستقل التوك توك بصحبته، وأثناء سيرهما بمنطقة زراعية يطلق عليها "الكوع" خالية من المارة، طلب من القتيل التوقف لإجراء مكالمة هاتفية من الهاتف الخاص بالضحية، ثم استأذن السائق لقضاء حاجته، وانتهز الفرصة وسدد له عدة طعنات حتى تأكد من مفارقته الحياة، ثم فصل رأسه عن جسده.

وتابع المتهم اعترافاته قائلا: إنه تخلص من الرأس بمسافة تبعد عن الجثة بعدة أمتار، واستولى على الهاتف المحمول والتوك توك الخاص بالضحية وفر هاربا، إلا أنه فوجئ أثناء هروبه بتعطل الوك توك أمام منزل صاحب مزرعة، وأثناء محاولته إصلاحه خرج صاحب المنزل وبدأ فى مساعدته فى تشغيل التوك توك، وخلال ذلك رن الهاتف المحمول الخاص بالضحية عدة مرات، حيث كان المتصل والده، وعندما رفض المتهم الرد عليه، وأصيب بحالة ارتباك، شك به صاحب المنزل، مما دفعه للحصول على الهاتف من التوك توك والرد عليه، ثم طلب والد المجنى عليه من صاحب المنزل التحفظ على المتهم لحين وصوله، لتورطه فى سرقة التوك توك.

وقال المتهم: إنه فور وصول والد القتيل وعدد من أفراد أسرته اعتدوا عليه بالضرب، خاصة بعد أن اعترف لهم بقتله المجنى عليه، ثم أبلغوا مركز شرطة الصف، حيث وصل الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث المركز وقوة أمنية، وتم ضبط المتهم، الذى ارشد عن مكان الجثة.

وعثر رجال المباحث على جثة المجنى عليه بدون رأس، ملقاة بمنطقة زراعية، ليرشد المتهم عن مكان تلخصه من الرأس، بالإضافة إلى السكين المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنها وباشرت التحقيق.