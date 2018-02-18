استطلاع: هبوط شعبية الرئيس الفرنسى بواقع 6 نقاط خلال فبراير

استطلاع: هبوط شعبية الرئيس الفرنسى بواقع 6 نقاط خلال فبرايرالأحد، 18 فبراير 2018 08:31 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ش أ)
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أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد "إيفوب للدراسات" تراجع شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بواقع 6 نقاط خلال شهر فبراير حيث نال %44 من الاّراء الإيجابية.
وذكر المعهد- فى بيان- أن الاستطلاع الذى تم لصالح صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية، أظهر أن %55 من المستجيبين للاستطلاع غير راضين عن أداء ماكرون فى مقابل %57 فى أغسطس و%56 فى أكتوبر.
ومن ناحية أخرى، تراجعت شعبية رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب من %49 إلى %46.
يشار إلى أن هذا الاستطلاع أجرى عبر الهاتف خلال الفترة من 9 إلى 17 فبراير الجارى على عينة تمثيلية من 1953 شخصا بالغا يمثلون المجتمع الفرنسى بحسب نظام الحصص.
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