استطلاع: هبوط شعبية الرئيس الفرنسى بواقع 6 نقاط خلال فبراير





باريس (أ ش أ)

أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد "إيفوب للدراسات" تراجع شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بواقع 6 نقاط خلال شهر فبراير حيث نال %44 من الاّراء الإيجابية.

وذكر المعهد- فى بيان- أن الاستطلاع الذى تم لصالح صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية، أظهر أن %55 من المستجيبين للاستطلاع غير راضين عن أداء ماكرون فى مقابل %57 فى أغسطس و%56 فى أكتوبر.

ومن ناحية أخرى، تراجعت شعبية رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب من %49 إلى %46.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع أجرى عبر الهاتف خلال الفترة من 9 إلى 17 فبراير الجارى على عينة تمثيلية من 1953 شخصا بالغا يمثلون المجتمع الفرنسى بحسب نظام الحصص.