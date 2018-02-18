اتحاد الفلاحين بالإسماعيلية: زراعة 16 ألف فدان شرق القناة بخبرات أجنبية





الإسماعيلية – جمال حراجى

الاتحاد العام للفلاحين تأسس عام 1983 وله فروع فى المحافظات، ودوره توعية الفلاحين والوقوف بجانبهم والدفاع عن مصالحهم، وهو من بين الكيانات المنصوص عليها فى الدستور المصرى، ممثلا للفلاح وهو سابق عن النقابات المهنية مثل نقابة الفلاحين، وخلال الأسبوع الماضى تم اختيار أمين عام للاتحاد بالإسماعيلية وهو جمال متولى الأمين الجديد للفلاحين.

يقول الأمين العام، أن اتحاد الفلاحين يرأسه محمد فرج ومقرة القاهرة، وله عدد من الفروع فى المحافظات ومنها الإسماعيلية، ودور الاتحاد هو الوقوف بجانب الفلاحين والدفاع عن مصالحهم، ودراسة المشاكل التى تعترض الإنتاج الزراعى واقتراح حلول لها.

وأضاف أن اهتمام فرع الاتحاد بالإسماعيلية سوف ينصب على الزراعة شرق القناة بقرية الأمل والاهتمام بزراعة الظهير الصحراوى وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى باستصلاح 1.5 مليون فدان، ومنها قرية الأمل بالقنطرة شرق، وبالفعل تم عقد عدد من الاتفاقيات بين دول أوروبية للتعاون فى استخدام تكنولوجيا جديدة فى الزراعات، وإيجاد طرق جديدة فى تسويق منتجات الشباب فى هذه القرى، وفتح مجالات متنوعة للاستثمار ومنها زراعة 16 ألف فدان شرق القناة بالزيتون بطريقة حديثة بالتعاون مع دول أجنبية مثل قبرص واليونان بناء على بروتوكولات تمت بين الجانبين المصرى والقبرصى واليونانى.

وأوضح أننا نتفق مع وزارة الزراعة فى تدريب المزارعين على استخدام طرق حديثة فى الرى فى الأراضى الجديدة لترشيد مياه الرى وقيام الوزارة بتدريب كوادر فنية فى تصميم شبكات الرى وتحليل التربة الزراعية للوصول لمستوى علمى مدروس فى الزراعة، وخاصة فى الأراضي الجديدة، والتوسع فى الزراعة عن طريق الصوب لحماية النباتات من التقلبات الجوية.

وأكد أمين اتحاد الفلاحين بالإسماعيلية على أن الاتحاد يتابع مع الوزارة ومجلس الوزراء إصدار قانون التأمين الصحى الجديد على المزارع أسوة بالعاملين فى الدولة، والقانون فى طريقة للعرض على مجلس النواب، وسوف يتم تطبيقه فور الموافقة من المجلس.

وأشار إلى أن الاتحاد يبحث إنشاء صندوق بدل مخاطر للمزارع والذي يتعرض لمخاطر فى الزراعة، ومنها ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى بعض الأراضي، وإصابة بعض الزراعات بأمراض مفاجئة مثل العفن الهبابى الذي أصاب أشجار المانجو بالإسماعيلية، والفكرة تحتاج إلى تكاتف النواب والمسئولين لتحقيقها، بغرض التخفيف على المزارع ومساعدته فى حالة حدوث مشاكل لا دخل له بها، وفى نفس الوقت الحفاظ على الإنتاج الزراعى.

ولفت إلى قيام وزارة الزراعة وعدد من المراكز البحثية لوضع خطة لتوفيرالآلات والمعدات الحديثة لتحسين التربة والتقاوي عالية الجودة واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاج، كما نسعى لتوعية الفلاحين بعدم الإسراف فى استخدام الأسمدة الكيماوية ومحاولة استخدام السماد العضوى لإنتاج محاصيل خالية من المواد الكيماوية، والتوسع فى الحقول الإرشادية لاستنباط سلالات جيدة توافق السوق الدولى، والمحلى لتوفير عملة صعبة من خلال التصدير للمحاصيل الجيدة وعالية الجودة.

وتابع أمين اتحاد الفلاحين بالإسماعيلية، أنه تم عقد لقاء مع الدكتور سيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى وجود أمين عام الاتحاد محمد فرج للتنسيق لعقد مؤتمر لشباب الفلاحين بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة أهم المشكلات التى تقابل الفلاح، وخاصة من شباب الخريجين فى قرى شرق القناة، كما طالب الاتحاد بزيادة مساحة الأراضي التى سيتم تخصيصها للمزارعين من 4 ملايين فدان إلى 5 ملايين فدان، حيث سيقوم الاتحاد العام للفلاحين بزراعة واستصلاح هذه الأرض على نفقته الخاصة، وتوزيعها على الفلاحين.

صور

1- جمال متولى أمين اتحاد الفلاحين بالإسماعيلية

2- صوب حديثة بقرية الأمل

3- الزراعة الحديثة شرق القناة

4- مكافحة العفن الهبابى فى المانجو

5- استخدام أحدث المبيدات لعلاج الأشجار

6- أمين اتحاد الفلاحين