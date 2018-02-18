اتحاد الصناعات يستضيف اليوم وزير الصناعة لمناقشة أهم قضايا القطاع





كتبت: دانه الحديدى

يستضيف اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى ندوة لمناقشة أهم المستجدات المتعلقة بالقطاع الصناعى، وهى الندوة الى يديرها المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وتعقد الندوة بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلى الغرف الصناعية التابعة له، حيث يهدف اللقاء إلى تحقيق المزيد من التواصل بين رجال الصناعة والمسئولين بالدولة عن ذلك القطاع.