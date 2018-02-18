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إيران: تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى تعد انتهاكا للاتفاق النووى

الأحد، 18 فبراير 2018 09:18 ص
إيران: تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى تعد انتهاكا للاتفاق النووى مستشار الأمن القومى الأمريكى هربرت مكماستر


طهران (أ ش أ)
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اعتبرت إيران تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى هربرت مكماستر الأخيرة ضد طهران انتهاكا للاتفاق النووى الإيرانى مع الدول الست الكبرى.

وكان مكماستر قد دعا - خلال مشاركته فى مؤتمر "ميونخ" للأمن المنعقد حاليا فى ألمانيا - حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعليق التعاملات التجارية مع طهران والضغط عليها لوقف دعمها للإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى - حسبما نقلت قناة "برس تى في" الإيرانية اليوم الأحد - إن العراقيل والعقبات التى وضعتها الحكومة الأمريكية خاصة خلال العام الأخير على مسار انتفاع إيران من مزايا الاتفاق النووى والتكرار العبثى لهذا النوع من التصريحات الخاطئة يعد مؤشرا على استمرار سياسة التخويف من طهران ومنعها من الانتفاع من مزايا الاتفاق والتعاون مع كافة الدول.

وأشار قاسمى إلى أن ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية فى إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووى قد أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الاتفاق متعدد الأطراف بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) يرفع كافة العقوبات ضد إيران مقابل فرض قيود معينة على برنامجها النووى السلمي.


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