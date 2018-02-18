إنشاء وحدة " التايكو" لنقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة سوهاج

وقال الدكتور معتز بالله حسن مدير الوحدة أ، هناك 3 أقسام داخلية للوحدة وهم قسم GICo وهو والمسئول عن متابعة المشروعات البحثية والعلاقات الدولية، ويعمل على دعم الباحثين من خلال توفير فرص تمويل لمشروعاتهم محليا ودوليا، وقسم TISC وهو قسم لدعم الإبتكار وبراءة الإختراع، ويقوم بتوضيح الإجراءات المطلوبة لتسجيل البراءة، كما تضم الوحدة أيضا قسم TTO والذى يختص بنقل وتسويق التكنولوجيا حيث يقوم بمساعدة الباحثين على تحويل أفكارهم من المعمل الى سوق العمل.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع وحدة التايكو بجامعة زويل لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الجامعتين فى عدة تخصصات، وجاء ذلك خلال فاعليات افتتاح وحدة التايكو بجامعة زويل وبحضور لواء مهندس محمد الليثى المستشار العلمى لرئيس أكاديمة البحث العلمى والمنسق العام لمكاتب التايكو بالاكاديمية، والدكتور معتز بالله حسن مدير وحدة التايكو بالجامعة، والدكتور محمد الروبى نائب مدير الوحدة.