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الأحد، 18 فبراير 2018 09:48 م
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إنشاء وحدة " التايكو" لنقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة سوهاج

الأحد، 18 فبراير 2018 09:42 م
إنشاء وحدة " التايكو" لنقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة سوهاج دكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بأنه جارى التجهيز للمرحلة النهائية لإنشاء وحدة نقل التكنولوجيا ودعم الإبتكار والتسويق وريادة الأعمال بالجامعة، وذلك بناء على اتفاقية التعاون مع أكاديمة البحث العلمى، من أجل تعظيم الاستفادة من الأبحاث التطبيقية وبراءات الإختراع المقدمة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو المجتمع الخارجى، حيث يتم دعم هذه الأفكار وتبينها وربطها بالصناعة وتحويلها لأفكار قابلة للتطبيق.

وقال الدكتور معتز بالله حسن مدير الوحدة أ، هناك 3 أقسام داخلية للوحدة وهم قسم GICo وهو والمسئول عن متابعة المشروعات البحثية والعلاقات الدولية، ويعمل على دعم الباحثين من خلال توفير فرص تمويل لمشروعاتهم محليا ودوليا، وقسم TISC وهو قسم لدعم الإبتكار وبراءة الإختراع، ويقوم بتوضيح الإجراءات المطلوبة لتسجيل البراءة، كما تضم الوحدة أيضا قسم TTO والذى يختص بنقل وتسويق التكنولوجيا حيث يقوم بمساعدة الباحثين على تحويل أفكارهم من المعمل الى سوق العمل.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع وحدة التايكو بجامعة زويل لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الجامعتين فى عدة تخصصات، وجاء ذلك خلال فاعليات افتتاح وحدة التايكو بجامعة زويل وبحضور لواء مهندس محمد الليثى المستشار العلمى لرئيس أكاديمة البحث العلمى والمنسق العام لمكاتب التايكو بالاكاديمية، والدكتور معتز  بالله حسن مدير وحدة التايكو بالجامعة، والدكتور محمد الروبى نائب مدير الوحدة.

 

 


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