إطلاق صفارات إنذار فى مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة

إطلاق صفارات إنذار فى مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزةالأحد، 18 فبراير 2018 10:08 م
الجيش الإسرائيلى فى غزة
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق
أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها من مراسلها بإطلاق صفارات إنذار فى مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة.
إضافة تعليق
جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة