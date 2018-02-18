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إطلاق صفارات إنذار فى مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة

الأحد، 18 فبراير 2018 10:08 م
إطلاق صفارات إنذار فى مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة الجيش الإسرائيلى فى غزة


كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها من مراسلها بإطلاق صفارات إنذار فى مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة.


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