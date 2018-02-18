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إصابة 5 شرطيين بينهم ضابط فى تصادم خلال حملة أمنية بالبساتين

الأحد، 18 فبراير 2018 11:48 م
إصابة 5 شرطيين بينهم ضابط فى تصادم خلال حملة أمنية بالبساتين حبس _ صورة أرشيفية


كتب على عبد الرحمن
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أمر المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار سيد محمد، مدير النيابة، والمستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، والمستشار أحمد عز، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس سائق سيارة نقل مقطورة صدم سيارتى شرطة على الطريق الدائرى الإقليمى، مما تسبب فى إصابة ضابط شرطة و٣ أمناء شرطة ومجند بإصابات بالغة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى الإقليمى بين سيارة نقل بمقطورة صدمت سيارتى شرطة تقل قوات أمن كانوا فى طريقهم لحملة أمنية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمكان الحادث تبين إصابة كل من النقيب شرطة كريم حمدى، وأمناء الشرطة "محمد أحمد، وعرفة على، وهانى محمد" والمجند شهاب الدين أحمد، جميعهم مصابين بجروح وكسور وكدمات بالغة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تم القبض على السائق المتسبب فى الحادث ويدعى "س.ح"، وتحرير محضر بالواقعة رقم ٣٤٤٢ جنح البساتين، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

 


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