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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم "توكتوك" بالدقهلية

الأحد، 18 فبراير 2018 10:48 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم "توكتوك" بالدقهلية حادث توك توك - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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شهدت قرية البيضاء التابعة لمركز تمى الأمديد حادث تصادم توكتوك، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدتان .

 

ورد إلى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطار من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى البيضاء التابعة لمركز تمى الأمديد بحدوث تصادم توكتوك على كوبرى سنية بمدخل القرية ووجود مصابين .

 

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هانى جميعة مدير إسعاف الدقهلية لمكان البلاغ، وتبين إصابة كل من زينب جمال عبد الناصر ٣٥ عاما مقيمة البيضاء باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وحمدى أحمد السيد ١٥ عاما مقيم البيضاء باشتباه كسر بالركبة اليمنى.

 

كما تبين إصابة ملوك الشحات محمد ٦٣ عاما مقيمة البيضاء باشتباه كسر بالضلوع وكسر بالعمود الفقر، ومحمد حسين السيد ٩ أعوام مقيم البيضاء بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، تم تحويلهم لمستشفى الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.


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