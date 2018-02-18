إصابة سيدة وتلف بسيارتين بسبب سقوط نافذة أحد الشقق بدمياط

إصابة سيدة وتلف بسيارتين بسبب سقوط نافذة أحد الشقق بدمياطالأحد، 18 فبراير 2018 03:40 م
اتلاف سيارة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أدى سقوط واجهة نافذه زجاجية لإحدى الشقق ببرج بميدان أبو الوفا بمدينة دمياط إلى إصابة سيدة لدى خروجها من الصيدليه أسفل البرج، وتم نقلها إلى المستشفى التخصصى لتلقى العلاج، كما أدى سقوط النافذة إلى حدوث تلفيات بسيارتين تصادف مرورهما بمكان الواقعة.
قام الأهالى بإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإخطار شرطة النحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
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