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إسرائيل تعلن سقوط صاروخ أطلق من غزة وانفجاره بمنطقة مفتوحة

الأحد، 18 فبراير 2018 11:21 م
إسرائيل تعلن سقوط صاروخ أطلق من غزة وانفجاره بمنطقة مفتوحة صاروخ - أرشيفية


وكالات الأنباء
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أعلنت إسرائيل عن سقوط صاروخ أطلق من غزة وانفجر فى منطقة مفتوحة فى شعار هنيجف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال أنه عثر على أجزاء صاروخ سقط فى منطقة مفتوحة داخل إسرائيل.

وكانت صفارات الإنذار انطلقت فى شعار هنجيف قبل أن يعلن عن سقوط صاروخ.

الجدير بالذكر أن طائرات الاحتلال شنت أمس غارات جوية دمرت خلالها 18 موقعا تابعا للمقاومة فى غزة عقب إصابة 4 جنود بقنبلة انفجرت فى دورية على الحدود مع القطاع.


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