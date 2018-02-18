إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بربع مليون جنيه قادمة من تركيا





كتب محمد طنطاوى

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة برئاسة أسامة مصطفى مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة القادمة من تركيا اشتبه أحمد عمر مأمور تفتيش الركاب فى راكبين مصريين قادمين من تركيا، وبالعرض على سامى صبحى نائب المدير الإدارى ومصطفى الجندى مدير إدارة الخط الأخضر، كلفا أحمد سيد مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبهما، حيث تبين وجود 20 ألف قطعة مستلزم طبى عبارة عن شبكات ولواصق طبية مخفاة بين طيات الملابس، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه.

وقرر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 69 لسنة 2018، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.