أيكولوجيا الغذاء والتغذية فى ندوة بالاقتصاد بالمنزلى بالمنوفية غدا





المنوفية - محمود شاكر

توجهت اليوم قافلة تربوية ترفيهية فى كلية التربية النوعية، إلى مدرسة النيل الخاصة بقرية جريس مدينة أشمون لتنمية قدرات الأطفال الابتكارية من خلال مسرح العرائس.

وقام الطلاب المشاركين بقسم المسرح بالكلية بتمثيل بعض قصص القصيرة للأطفال والتى تنمى قدراتهم العقلية والحوارية، وتنمية المهارات اللغوية لديهم وتطوير قدراتهم الحسية المختلفة.

وجاءت القافلة من تنفيذ إدارة القوافل وبرعاية، الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانب آخر، تنظم غدا، كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية، أولى ندواتها في الفصل الدراسي الثاني عن أيكولوجيا الغذاء والتغذية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور شريف صبرى عميد الكلية.

ومن المقرر أن يحاضر بالندوة الدكتور مجدى نزيهه أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية ورئيس مجلس إدارة جريدة الغذاء والتغذية وعضو اللجنة القومية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما سيشارك فى الندوة الدكتور خالد شاهين أستاذ بقسم تغذية وعلوم الاطعمة بكلية الإقتصاد المنزلى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. فيما ستبدأ فاعليات الندوة في الساعة 9 صباحا بقاعة 5 بالكلية.