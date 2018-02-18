أهالى قرية بالشرقية يطالبون بتنفيذ قرار إزالة وفتح شارع عمومى





الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب عدد من أهالى قرية التلاتة التابعة لوحدة الصالحية القديمة مركز فاقوس محافظة الشرقية، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 3460 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 15 أغسطس والخاص بفتح شارع عمومى قام أحد الأهالى بالتعدى عليه وضمه لمنزله الكائن بنفس الشارع، ما أصاب الأسر القاطنة بالشارع بالشلل التام.

وقال حسن الحوت أحد سكان الشارع المعتدى عليه: أننا ورثنا بيوتنا عن أجدادنا والشارع مارا به تيار كهربائى ومزروع بها أعمدة كهرباء وخط تليفونات أرضية وتفاجأنا صباح يوم جمعة بأن الشارع تم زراعته بأشجار كبيرة ما بين المنازل، وعندما حاولنا الاستفسار عن سبب زرعه أشجار فى الشارع واجهنا تعنتا شديدا وأعلن أننا ليس لنا شوارع.

وأضاف الحوت أن الشارع هو الوحيد الذى نستطيع الدخول والخروج منه فتدخل الأهل دون جدوى تقدمنا بعدد من المحاضر وبعد المعاينات على الطبيعة من الجهات المعنية صدر قرار الإزالة ولم يتم تنفيذه رغم صدوره منذ ما يزيد عن عامين. مطالبا محافظ الشرقية واللواء رضا طبلية مدير الأمن بتنفيذ قرار الإزالة حتى يتثنى لقطنى الشارع أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعى خاصة وأن الشارع هو المتنفس الوحيد لهم وتوقفت حياتهم تماما منذ إغلاقه.