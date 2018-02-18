video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى دمياط يشكون من جمع القمامة أثناء توجه الطلاب إلى مدارسهم صباحا

الأحد، 18 فبراير 2018 02:00 ص
أهالى دمياط يشكون من جمع القمامة أثناء توجه الطلاب إلى مدارسهم صباحا سيارات جمع القمامة


دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعرب عدد من أبناء مدينة دمياط عن استيائهم من قيام سيارات جمع القمامة من الشوارع الرئيسية بالعمل فى أوقات ذهاب الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، الأمر الذى يتسبب فى تعطل حركة المرور ووقوع الارتباكات مرورية وزحام وطالب الأهالى بتعديل مواعيد سير سيارات القمامة.

يقول محمود الشربينى صاحب شركة إن سيارات جمع القمامة تنتشر فى اغلب شوارع المدينة وخاصة الشوارع الرئيسية بمدينة دمياط وخاصة أثناء خروج سيارات جمع القمامة من جراج الوحدة المحلية بدمياط بقلب الكتلة السكنية بشارع النجدة فى قلب مدينة دمياط، وكذلك أثناء جمع القمامة بواسطة سيارات الجمع الكبيرة بشارع الترعة الشرقاوية أمام مدرسة التجارة المشتركة وأضاف أن خروج هذه السيارات فى توقيت ذهاب الطلاب للمدارس يعوق حركة المرور ويهدد بوقوع كارثة بسبب عمل اللوادر وسيارات الجمع الكبيرة وطالب بتعديل مواعيد عمل هذه السيارات.

وشاركه الرأى طارق القطا صاحب كافتيريا فى منطقة باب الحرس والذى أكد أن سيارات جمع القمامة تغلق الشارع منذ السابعة صباحا لرفع القمامة من التجمعات والمقالب العمومية وتؤثر على حركة المرور بشارع فكرى زاهر وهو شارع حيوى، مضيفا أن سيارات نقل القمامة إلى المقالب العمومية ومصانع تدوير القمامة لا تلتزم بتغطية القمامة أثناء سيرها مما يؤدى إلى تطاير كميات كبيرة من الورق والأكياس البلاستيكية بالشوارع .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى قرى دمياط يشكون من توقف أعمال الرصف وسوء حالة الطرق

اخبار دمياط

دمياط

القمامة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الوحدات المحلية



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة