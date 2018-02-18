أهالى دمياط يشكون من جمع القمامة أثناء توجه الطلاب إلى مدارسهم صباحا

دمياط-معتز الشربينى

أعرب عدد من أبناء مدينة دمياط عن استيائهم من قيام سيارات جمع القمامة من الشوارع الرئيسية بالعمل فى أوقات ذهاب الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، الأمر الذى يتسبب فى تعطل حركة المرور ووقوع الارتباكات مرورية وزحام وطالب الأهالى بتعديل مواعيد سير سيارات القمامة.

يقول محمود الشربينى صاحب شركة إن سيارات جمع القمامة تنتشر فى اغلب شوارع المدينة وخاصة الشوارع الرئيسية بمدينة دمياط وخاصة أثناء خروج سيارات جمع القمامة من جراج الوحدة المحلية بدمياط بقلب الكتلة السكنية بشارع النجدة فى قلب مدينة دمياط، وكذلك أثناء جمع القمامة بواسطة سيارات الجمع الكبيرة بشارع الترعة الشرقاوية أمام مدرسة التجارة المشتركة وأضاف أن خروج هذه السيارات فى توقيت ذهاب الطلاب للمدارس يعوق حركة المرور ويهدد بوقوع كارثة بسبب عمل اللوادر وسيارات الجمع الكبيرة وطالب بتعديل مواعيد عمل هذه السيارات.

وشاركه الرأى طارق القطا صاحب كافتيريا فى منطقة باب الحرس والذى أكد أن سيارات جمع القمامة تغلق الشارع منذ السابعة صباحا لرفع القمامة من التجمعات والمقالب العمومية وتؤثر على حركة المرور بشارع فكرى زاهر وهو شارع حيوى، مضيفا أن سيارات نقل القمامة إلى المقالب العمومية ومصانع تدوير القمامة لا تلتزم بتغطية القمامة أثناء سيرها مما يؤدى إلى تطاير كميات كبيرة من الورق والأكياس البلاستيكية بالشوارع .