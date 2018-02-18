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أهالى الزرقا يشكون إغلاق بوابة طوارئ المستشفى المركزى ونقل المرضى بالشارع

الأحد، 18 فبراير 2018 04:00 ص
أهالى الزرقا يشكون إغلاق بوابة طوارئ المستشفى المركزى ونقل المرضى بالشارع إغلاق بوابة الطواريء


دمياط معتز الشربينى
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شكا أهالى مركز ومدينة الزرقا بدمياط من إغلاق باب الطوارئ والاستقبال بمستشفى الزرقا المركزى ومنع دخول سيارات الإسعاف التى تحمل المرضى، مما يضطر رجال الإسعاف بإيقاف سيارات الإسعاف فى شارع الثورة وهو الشارع الرئيسى بمدخل مدينة الزرقا ثم يقوم رجال الاسعاف بإنزال الحاله "المريض اوالمصاب" أمام المارة بدلا من إدخال السيارة الى داخل المستشفى فى مشهد وصفة الأهالى بأنه غير إنسانى.

يقول محمد فراج أحد أبناء الزرقا: إن مستشفى الزرقا المركزى الذى يخدم محافظتى دمياط والدقهلية وكان يتم استقبال الحالات داخل المستشفى قبل غلق باب الاستقبال الداخلى بالطوب، وتم فتح باب خارجى مطلا على الشارع بدلا منه لا يسمح بدخول سيارات الإسعاف ما يجعل المصاب أو المريض مكشوفا على المارة.

ويضيف أحمد حمزة أحد الأهالى، أن نقل المريض بهذه الصورة يعد إهدارا واضحا لكرامته وعدم مراعاة لحرمة المرضى، وخاصة السيدات منهم بأن يتم مروره بالشارع أمام المارة من الناس وكان المفترض تخصيص بوابة لدخول سيارات الإسعاف إلى داخل المستشفى.

ويضيف ماهر عمار أحد أبناء الزرقا أن السبب هو قيام مدير المستشفى بإغلاق الباب الرئيسى للطوارئ والاستقبال بالطوب بزعم منع مرور مركبات التوك توك والدراجات البخارية إلى داخل المستشفى والتحكم فى الدخول والخروج من البوابة الرئيسية.

 

- نقل المرضى بالشارع
نقل المرضى بالشارع

 

إغلاق البوابة
إغلاق البوابة

 

بوابة الطواريء
بوابة الطواريء

 

جانب من نقل المرضى خارج المستشفى
جانب من نقل المرضى خارج المستشفى

 

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

 


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