أمن الأقصر يكثف تحرياته لضبط المتهمين بسرقة 3 أجهزة كمبيوتر من مكتب بريد





الأقصر – أحمد مرعى

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من جهودهم، للتوصل لمرتكبى واقعة سرقة 3 أجهزة كمبيوتر من قسم المراجعة بمكتب بريد البياضية.

كان اللواء مصطفى محمود صلاح الدين مدير أمن الأقصر، تلقى إخطاراً يفيد باكتشاف سرقة 3 أجهزة كمبيوتر من داخل قسم المراجعة التابع لمكتب بريد البياضية، فأمر على الفور بإجراء المعاينة اللازمة وسؤال شهود العيان، للتوصل لمرتكبى الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.