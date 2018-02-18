أمن الأقصر يكثف تحرياته لضبط المتهمين بسرقة 3 أجهزة كمبيوتر من مكتب بريد

أمن الأقصر يكثف تحرياته لضبط المتهمين بسرقة 3 أجهزة كمبيوتر من مكتب بريدالأحد، 18 فبراير 2018 04:51 م
متهمين - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من جهودهم، للتوصل لمرتكبى واقعة سرقة 3 أجهزة كمبيوتر من قسم المراجعة بمكتب بريد البياضية.
كان اللواء مصطفى محمود صلاح الدين مدير أمن الأقصر، تلقى إخطاراً يفيد باكتشاف سرقة 3 أجهزة كمبيوتر من داخل قسم المراجعة التابع لمكتب بريد البياضية، فأمر على الفور بإجراء المعاينة اللازمة وسؤال شهود العيان، للتوصل لمرتكبى الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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