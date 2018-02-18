أمريكى يطالب بوقف حكم الإعدام لنجله المدان بقتل أسرته فى تكساس





أوستن (رويترز)

حاول رجل من ولاية تكساس الأمريكية أن ينجو من هجوم أسرى قاتل نفذه ابنه الضغط على الولاية لاستخدام الرأفة مع الابن المدان رغم أن تكساس لم تستخدم الرأفة من قبل قط مع أى ممن وضعوا على قائمة تنفيذ أحكام الإعدام بناء فقط على طلب من أحد أفراد أسرة الضحية.

ومن المقرر إعدام توماس بارت ويتيكر بالحقن يوم 22 فبراير، لتدبيره مؤامرة عام 2003 قرب هيوستون قتل فيها أمه (51 عاما) وشقيقه (19 عاما) وأصاب والده كينت برصاصة قرب القلب.

وفى 31 ولاية أمريكية تطبق حكم الإعدام يتخذ ممثلو الإدعاء قرار المطالبة بإعدام المتهم بناء موازنة بين الحكم الذى يرونه فى صالح المجتمع وبين رغبات أسرة الضحية. وفى هذه الحالة طالب الإدعاء فى تكساس بالإعدام لبارت ويتيكر (38 عاما) وقرر المحلفون بأنه يستحق الإعدام.

لكن والده (69 عاما) وهو مسيحى ومدير تنفيذى متقاعد يقول إذا نفذ هذا الحكم فسيزيد ألمه.

وقال كينت ويتيكر الأسبوع الماضى بعد اجتماع لمدة 30 دقيقة مع رئيس لجنة العفو والعفو المؤقت فى أوستن "ستلقى ولاية تكساس بى فى جب أعمق من الحزن باسم العدالة".

ويضيف أن ابنه كان سجينا نموذجيا وقدم خطابات من حراس السجن لدعمه. ووفقا لطلب التماس الرأفة لا يريد والد بارت أو أقاربه أو أسرة زوجته إعدامه.

ومن المقرر أن يصدر قرار لجنة العفو يوم الثلاثاء قبل يومين من موعد الإعدام. وإذا قررت تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة فسيتخذ حاكم الولاية جريج أبوت وهو جمهورى القرار النهائى.