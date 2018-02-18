أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18 - 2 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 18-2-2018.

البورصة توقف التداول على 12 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العرفة للاستثمارات والاستشارات، ابن سينا فارما، الدولية للمحاصيل الزراعية، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية مصر للدواجن، راية لخدمات مراكز الاتصالات، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الملتقى العربى للاستثمارات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 4.5 مليار جنيه

قلصت البورصة المصرية، أرباحها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات الأفراد، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.277 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 85.1 مليون جنيه، 940 ألف جنيه، 32.99 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 37 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 15045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% عند مستوى 2683 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 15004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 9.68 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.25 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 23.87 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بسعر إغلاق 8.38 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.30%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 14.98 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 8.73 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 32.94 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%

- الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود بسعر إغلاق 0.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 4.40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.72%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 28.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%