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أرجاس: المسح الزلزالى بمنطقة الصحراء الغربية يبشر بنتائج جيدة

الأحد، 18 فبراير 2018 10:52 م
أرجاس: المسح الزلزالى بمنطقة الصحراء الغربية يبشر بنتائج جيدة جانب من الحوار


كتب أحمد أبو حجر
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أكد المهندس سعد سعود العقيل، الرئيس التنفيذى لشركة "أرجاس" المتخصصة فى المسح الزلزالى بمنطقة الشرق الأوسط، أن الكثافة العالية جداً للبيانات المسجلة فى مسح منطقة امتياز شركة "أباتشى" بغرب "كلابشة" بمنطقة الصحراء الغربية تبشر بنتائج نوعية جيدة للمسح الزلزالى، التى يمكن من خلالها الحصول على مكاسب اقتصادية، ويعتبر نقلة نوعية فى التصوير الزلزالى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وأضاف "العقيل"، فى تصريحات خاصة، أن شركته قامت بعمل مسوحات واسعة النطاق فى مساحة تبلغ 2000 كيلو متر مربع بمسح فائق الكثافة، لصالح شركة أباتشى الأمريكية التى تعمل فى مصر فى الصحراء الغربية.

 

وأضاف أن ذلك يمثل 72 مليون موجة صوتية لكل كيلو متر مربع، أى أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات من أى مسح تم الحصول عليه حتى الآن فى جميع أنحاء العالم. وأوضح أن الهدف من ذلك هو تحقيق مكاسب إنتاجية عاليةً جدا لتحصيل البيانات فى سرعة وتكلفة مقارنة للمسح التقليدى.

 

وتابع أنه يمكن جعل هذا الجيل الجديد من التقنيات عالية الدقة لإجراء المسوحات الزلزالية واقعاً فى متناول الجميع، قائلا: "أثبتت هذه التكنولوجيا جدواها فى  مصر من خلال تقليل الفترة الزمنية وتحسين الجودة، ويمكننا أن نرى إمكانات التطبيق الناجح المستقبلى لتلك التكنولوجيا فى المناطق الصحراوية الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع، فى إطار تطبيقات التنقيب وتطوير حقول البترول".


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