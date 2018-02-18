أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 18-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-2-2018، وجاءت أبرزها تقليص البورصة المصرية، أرباحها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات الأفراد، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.277 مليار جنيه.

البورصة تربح 4.5 مليار جنيه

قلصت البورصة المصرية، أرباحها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات الأفراد، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.277 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 85.1 مليون جنيه، 940 ألف جنيه، 32.99 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 37 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 15045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% عند مستوى 2683 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 15004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير 35 شركة.

قيد النعيم ببورصة دبى

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، على حصولها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد والإدراج المزدوج للسهم فى سوق دبى المال بدلا من سوق أبو ظبى للأوراق المالية.

وكانت القوائم المالية المجمعة للنعيم القابضة، أظهرت تحولها للربحية خلال الربع الثانى من عام 2017 بواقع 326.42 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون دولار فى الربع المماثل من 2016.

وأنهى سهم الشركة تعاملاته اليوم مرتفعاً 1.64% عند سعر 0.62 جنيه، بصفقات قيمتها 223.87 ألف جنيه، من خلال التعامل على 359.91 ألف سهم.

العقارات تستفيد من خفض الفائدة

حدد بنك الاستثمار فاروس، أسهم قطاعات البورصة المصرية، المستفيدة من قرار خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزى، وهى أولا أسهم المطورين العقارين، إذ ينتظر ضخ بعض السيولة فى استثمارات بعيدة عن الاستثمار فى شهادات الإيداع، وثانيا أسهم السلع الاستهلاكية، حيث إن خفض الفائدة الأساسية قد يشجع على مزيد من الإنفاق عوضًا عن سلوك الادخار، وثالثا الشركات المثقلة بالديون، لاسيما الديون الممسوكة بالجنيه المصرى (بالم هيلز، وحديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وراية القابضة، وغبور، وجهينة، ودومتى).

وذكر فاروس، فى تقريره اليومى، أن خفض سعر الفائدة الأساسى سيؤدى إلى أولا مقدار خفض سعر الفائدة الأساسى يعكس نغمة الحذر والتعقل فى السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى، كما نوه عن بدء دورة تخفيض سعر الفائدة، من ثم، سيكون تأثيرها على توجهات المستثمرين وآرائهم أكبر من تأثيرها الفعلى خلال هذه المرحلة، وثانيا خفض البنوك الحكومية لمعدة فائدة شهادات الإيداع من 20% إلى 17% سيحث على عملية مراجعة تكلفة التمويلات على مستوى البنوك كافة، وذلك من أجل التحوط من حجم الضغوط على الهوامش أو التقليل من آثارها.

وثالثا أن القلق بدأ يتصاعد فيما يتعلق بعملية خفض سعر الفائدة، وسعر الصرف، لكن هذا القلق لا ينتابنا لأن المركزى أخفض الفائدة بمقدار ضئيل، وماتزال مصادر الدولار الأمريكى المستدامة فى حالة جيدة تماما، كما أن تجارة الفائدة لم تفقد عنصر الجذب بعد.

وأوصت فاروس، بنقاط دخول جديدة وهى السويدى إليكتريك أسفل 150 جنيه، والمالية والصناعية المصرية عند 15.50 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 11.50 – 12.50 جنيه، والنساجون الشرقيون عند 15.00 جنيهًا، ودومتى عند 9.50 جنيه، والقناة للتوكيلات الملاحية أسفل 12.00 جنيهًا، والأسكندرية لتداول الحاويات أسفل 160 جنيه، والمصرية لخدمات النقل أسفل 13.50 جنيه، وكريدى أجريكول عند 43-44 جنيهًا، والتعمير للإسكان أسفل 50.00 جنيهًا.

وكررت توصياتها لدخول المنطقة الخضراء وهى هيرميس عند 19-20 جنيهًا، والسادس من أكتوبر عند 17-18 جنيهًا، وجلوبال تيليكوم عند 6.80 جنيه، وسيدى كرير عند 24-25 جنيهًا، ومصر لإنتاج الأسمدة عند 100 جنيه، وجهينة عند 10.25 جنيه، والعز للسيراميك 6.50 جنيه، والقابضة المصرية الكويتية 0.96 دولار، ومستشفى كليوباترا عند 4.10 جنيه، والتجارى الدولى 71-72 جنيهًا، وراية القابضة عند 11.00 – 12.00 جنيهًا.