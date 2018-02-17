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5 مليارات جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال شهر ونصف

السبت، 17 فبراير 2018 12:00 ص
5 مليارات جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال شهر ونصف البورصة المصرية - أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 5019.71 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 214.76 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وخلال تعاملات الأسبوع المنتهى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 370.19 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 115.81 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

 

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.71% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.05%، والعرب على 9.25% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

واستحوذت المؤسسات على 60.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.90%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 221.89 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 


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