15 ألف طالب بالتعليم الفنى يشاركون فى مسابقة "مهنة فى صورة"





كتب ــ محمود طه حسين

صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بانتهاء فرص التقديم إلي مسابقة "مهنة في صورة" التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني.

وفى هذا السياق، أكدت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية إلي انتهاء المسابقة يوم 15 فبراير، موضحة أن مشاركات الطلاب فى هذه المسابقة وصلت إلي (15) ألف طالب، قاموا بتصوير آلاف الصور لمهنتهم من جميع محافظات مصر لمختلف المهن، وإرسال الصور إلكترونيًا، مشيرة إلى أن الصور تحمل معاني جميلة وتشير إلي نجاح المسابقة في الوصول إلي الطلاب وأنها نقطة بداية لمزيد من التواصل المباشر مع الطلبة.

وتابعت أن مراحل الفرز ستبدأ الأسبوع القادم، وتضم لجنة التحكيم خبراء مستقلين للمسابقة وهم (المصور الفوتوغرافى كريم نبيل ومدرس لفن التصوير الفوتوغرافي في عدة مراكز ثقافية، والمصور محمد كمال عبدالرحمن، والمهندس أحمد خالد داوود وفنان فوتوغرافي)، وسيتم الإعلان عن انضمام خبراء آخرين أيضًا.

وأشادت حبيبة عز بالصور التي تعبر عن اهتمام الطلاب في المشاركة في جميع الظروف الجيدة والبسيطة، مما يؤكد أن طلاب التعليم الفني يتطلعون إلي المشاركة المجتمعية، ويهتمون بالأنشطة الثقافية إن توفرت لهم الفرص، وذلك تأكيد أيضًا أن هدف المسابقة في الأول والآخر هو الطالب.

كما أشادت بمجهودات المديريات حيث سيتم تكريم المديريات الأكثر نشاطًا، حيث كان قطاع التعليم الفنى على قلب رجل واحد يتلقى تقارير المديريات بكل دقة ويتابعها، وسيتم الاستقرار علي أفضل أداء من المديريات والإدارات قريبًا.

وأشارت إلى أن فريق عمل المسابقة سيقوم بالتعاون مع وزارة الثقافة وساقية الصاوي ومؤسسة مصر الخير بالإعداد لاحتفالية تكريم الطلاب الفائزين في شهر مارس، ودعوة عدد من الشخصيات العامة لحضورالاحتفالية احتفالا بالطلاب، وستضم معرض لصور الطلاب، مؤكدة على أن الجوائز 5 تابلت، و100 عضوية مجانية بساقية الصاوي، كما ستحمل الاحتفالية أيضًا رسائل من طلاب التعليم الفني إلي المجتمع عن افتخار هؤلاء الطلبة بمهنتهم، وعن أهمية هذه المهن في حياة كل إنسان.