0.3 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14966 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 852 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.33% مغلقاً عند مستوى 2033 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 1.21% مغلقًا عند مستوى 14882 نقطة.