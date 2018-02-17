0.3 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

0.3 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالسبت، 17 فبراير 2018 03:00 ص
البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14966 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 852 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.33% مغلقاً عند مستوى 2033 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 1.21% مغلقًا عند مستوى 14882 نقطة.
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