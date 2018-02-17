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ولى عهد أبو ظبى يشيد بجنود بلاده: لا خوف على وطن يضم أمثالهم

السبت، 17 فبراير 2018 06:31 م
ولى عهد أبو ظبى يشيد بجنود بلاده: لا خوف على وطن يضم أمثالهم محمد بن زايد


كتب آسر أحمد
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أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد مدينة أبو ظبى، جنود دولة الإمارات العربية فى ساحات القتال، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

 

وكتب بن زايد " كلما زادت التحديات، برهن أبناء زايد أنهم أهل لمواجهتها، ويتشرفون بتلبية نداء وطنهم، وتشهد ميادين الواجب بتضحياتهم، وزايد بن حمدان أحد أبطال الإمارات البواسل، ورفاقه في ساحات الشرف هم خيرة شباب الامارات في البذل والعطاء،نرفع هاماتنا فخرا بهم،  ولا خوف على وطن يضم أمثالهم".

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 


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