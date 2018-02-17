وكيل تعليم الغربية: تثبيت أكثر من 13 ألف معلم وتوفير الدرجات المالية لهم





الغربية - عادل ضرة

أكد الشناوى عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية بالمحافظة بدعم من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وأضاف هناك 56 مدرسة "إنشاء جديد وإحلال كلى وإحلال جزئى وصيانة بسيطة" دخلت الخدمة فى بداية الفصل الدراسى الثانى بإجمالى 887 فصلا على مستوى الإدارات العشرة ساعدت فى تخفيف الكثافة فى الفصول، ونحاول بقدر المستطاع إيجاد مساحات لإنشاء مدارس جديدة.

وأكد عايد أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع هيئة الأبنية التعليمية، بشأن بحث المعوقات التى تواجه أعمال الصيانة الشاملة لـ73 مدرسة والتى تتمثل فى صعوبة تحميل كثافات هذه المدارس على 73 أخرى لحين الانتهاء من الصيانة.

وقال لا يوجد لدينا توقف لمشروعات إنشاء مدارس جديدة بسبب أسعار الصرف سوى مدرسة محلة القصب التى دخلت فى حيز الإنشاء الجديد، لكن الأعمال توقفت بسبب وفاة المقاول، وتم نقل طلابها لمدرسة بقرية ميت السراج المجاورة للقرية، وسيتم طرحها خلال الأيام القادمة لمقاول جديد لاستكمالها فى فترة وجيزة لإدخالها الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد.

وحول حركة الترقيات قال إن اختيار القيادات والتوجيه الفنى تخضع الترقيات للقانون رقم 155 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبدأنا مقابلات شغل الأماكن الشاغرة سواء فى التوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية، وتتم تباعا، وتضم اللجنة التى يترأسها كل من عميد كلية التربية جامعة طنطا أو من ينوب عنه، وكيل وزارة التنظيم والإدارة أو من ينوب عنه، و رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، ونحاول بقدر المستطاع اختيار العناصر الجيدة القادرة على الإدارة فى الفترة القادمة، خاصة فى ظل وجود أزمة فى الإدارة المدرسية، وسيتم تسكينهم مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأشار إلى أن هناك مجموعة معلمين دفعة 2011، ومجموعة تعيينات 2014 وعددهم 30 ألف معلم وتعد محافظة الغربية من المحافظات السباقة وهناك 7049 معلما مساعدا تم تثبيتهم وتدبير الدرجات المالية لهم من المديرية، ونستكمل أوراق ما يقرب من 3100 معلم ضمن مجموعة الـ30 ألف معلم لإنهاء إجراء تثبيتهم خلال الفترة القادمة، وتم تثبيت 13 ألف معلم وتوفير درجات مالية لهم بالتنسيق مع التنظيم والإدارة، وجارى تثبيت من تنطبق عليه الشروط خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر قال مررنا بفترة تعثر فى خطوات استكمال الإنشاءات والتطوير فى بعض المدارس بسبب تغير سعر الصرف، لكن بدأنا فى العودة مرة أخرى وإنهاء المعوقات وتم استلام بعض المدارس وبنهاية العام الجارى سيتم استلام باقى المدارس المدرجة فى خطة الصيانة.

واستطرد أعتقد أن هناك اعتمادات مالية سيتم تدبيرها قريبا للبدء فى عمليات الإنشاء، وأعتقد أن هناك جزء سيتم إدراجه فى الفترة المقبلة، وجميع المستحقات تم سدادها بالكامل لجميع الجهات المنفذة للمشروعات ونتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية فى اتجاه واحد، وذلك لإنشاء مدارس جديدة لخدمة أبنائنا الطلاب.

وحول خط الغزل قال كان متعاقد عليه من الجانب الصينى والهيئة العربية للتصنيع بسعر الدولار 8.88 قرشا، وحدث نوع من التأخير فى التوريد، وأصبحنا أمام أمر صعب متمثل فى ارتفاع سعر الدولار، وتم عقد 18 اجتماعا برئاسة محافظ الغربية مع الهيئة العربية للتصنيع للتوصل إلى توريد الخط، وتوصلنا إلى حلول، وسافر 2 مدرسين للصين لمدة شهر للتدريب، وتم توريد الخط وتركيبه بالمدرسة ووفر ذلك الخط للمديرية أكثر من 11.5 ىمليون جنيه، وتم توقيع بروتوكول مع شركة مصر للغزل والنسيج لندب مهندسين لتدريب الطلاب وسيحقق نتائج ممتازة خلال الفترة القادم, ونسعى لاستكمال خط النسيج فى الخطة الاستثمارية القادمة فضلا عن خط الصباغة، وأسعى لإنتاج الزى العسكرى لمدارس التربية العسكرية الـ12 على مستوى المحافظة.

وتطرق الوكيل إلى التعليم الفنى قائلاً لدينا فى التعليم الفنى وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل وتم بدء التجربة فى مدارس التعليم المزدوج، ونعقد اجتماعات بين الحين والآخر مع رجال الأعمال للوقوف على المواصفات المطلوبة فى خريجى التعليم الفنى وبناء عليه يتم إعداد الطلاب، واستحدثنا معامل اللغات لتمكين الطلاب من اللغة الإنجليزية، إلى جانب معامل الحاسب الألى لجعل الخريجين على مستوى جيد ومؤهلين للتعامل مع سوق العمل، يأتى ذلك بناء على دراسة سوق العمل وفحص متطلباته.

وأضاف أن وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل نجحت فى توفير 800 فرصة عمل للطلاب الخريجين العام الماضى، ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة.