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وكيل الشباب بالبحيرة: تخصيص 3 أفدنة لإقامة مركز شباب رشيد و7 لنادى دمنهور

السبت، 17 فبراير 2018 07:30 ص
وكيل الشباب بالبحيرة: تخصيص 3 أفدنة لإقامة مركز شباب رشيد و7 لنادى دمنهور الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة


البحيرة - جمال أبو الفضل وناصرجودة
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أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على محاربة كافة أوجه الفساد بقطاعات الشباب والرياضة مضيفا أنه تم إحالة مجالس إدارات 4 أندية للنيابة الإدارية بعد تحقيقات بإدارة الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب أن المجلس التنفيذى بالمحافظة وافق على تخصيص 3 أفدنة لنادى رشيد الرياضى ومن المقرر إقامة وإنشاء حمامات وملاعب خماسية وصالات أنشطة للشباب ، ويأتى ذلك فى ظل تطوير وتنمية مدينة رشيد الساحرة.

وعن قطاع الشباب أكد وكيل وزارة الشباب عن الدفع بقوافل شبابية لتوعية الشباب ثقافيا واجتماعيا ورياضيا لأحياء دور مراكز الشباب القروية بمدن ومراكز البحيرة ، مضيفا أن تلك القوافل تهدف الى توعية الشباب وتنمية مهارتهم الإبداعية لخدمة المجتمع بالإضافة إلى مناقشة مشاكلهم بكل حرية وشفافية ، لافتا إلى أن هناك خطة متكاملة لتكثيف فعاليات تلك الندوات الشبابية بجميع قرى ومراكز البحيرة خاصة المناطق النائية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن المبادرات الشبابية يشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعة وأعضاء مجلس النواب وممثلى عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية، كما تضم المبادرة برنامجا متكاملا لاكتشاف المواهب الشبابية فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على أن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وفرت الاعتمادات المالية لإقامة وإنشاء نادى رشيد فى ظل تطوير المدينة العريقة وتخصيص 7 أفدنة لنادى ألعاب دمنهور فى ظل التطوير المستمر لمراكز الشباب البحيرة.

 


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