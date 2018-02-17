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وصول ٦٢ طردا مُشِعًا تستخدم فى علاج السرطان قادمة من باريس

السبت، 17 فبراير 2018 01:09 ص
وصول ٦٢ طردا مُشِعًا تستخدم فى علاج السرطان قادمة من باريس مطار القاهرة الدولى


كتب أحمد حمادة
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وصلت اللى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى شحنة نظائر مشعة قادمة من باريس تستخدم فى علاج الأمراض السرطانية.



وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن شحنة نظائر مشعة تستخدم فى علاج الأمراض السرطانية قادمة من باريس، وصلت لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال علاج الأورام السرطانية، وأوضحت المصادر أن الشحنة وزنها ٤٨٥ كليوجرام على ٦٢ طردًا، وتم إنهاء إجراءات وصول الشحنة بحضور مندوب من وكالة الطاقة الذرية للتأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها، وتم نقلها بواسطة سيارات مجهزة لخارج المطار.

 

 


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