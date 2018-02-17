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وصول أساتذة 4 جامعات لمستشفى العريش العام لتوفير الخدمة الطبية للأهالى

السبت، 17 فبراير 2018 02:55 ص
وصول أساتذة 4 جامعات لمستشفى العريش العام لتوفير الخدمة الطبية للأهالى مستشفى العريش العام


شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء، الليلة، فى بيان لها، وصول أساتذة وأعضاء تدريس 4 جامعات بمستشفى العريش العام.

 

وجاء فى البيان أنه حرصا من محافظة شمال سيناء على خدمة المواطنين، واستمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى مع 4 جامعات لتقديم خدماتها الطبية والنهوض بها، واصل اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء جهوده مع الأجهزة المعنية والتنسيق لدخول وفد الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس من كليات الطب من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، والوصول إلى مستشفى لعريش العام، ليكونوا على أهبة الاستعداد لبدء العمل صباحا بالكشف على المرضى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لهم مجانا .

 

وتابع البيان أنه وصل وفد الجامعات إلى مستشفى العريش العام تنفيذا للبروتوكول، وتم التنسيق لذلك لتوفير الخدمة الطبية لأهالى المحافظة فى مختلف التخصصات .

 

والجدير بالذكر أنه بسبب الظروف الأمنية الحالية فى شمال سيناء يصعب وصول أية وفود أو مرور سيارات على الطريق بدون تنسيق مسبق مع الأجهزة المعنية، بسبب العملية الشاملة سيناء 2018 .

 

ومما يذكر أنه سبق توقيع البروتوكول تحت رعاية لجنة تنمية وإعمار سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبإشراف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية فى محافظة شمال سيناء .

 

هذا ويتم من خلال البروتوكول إضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطنى المحافظة فى كل التخصصات الطبية، وزيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين والنواحى الإدارية .

 

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه بدأ تنفيذ البروتوكول خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر استمراره أسبوعيا لمدة عام، للنهوض بالخدمة الطبية فى محافظة شمال سيناء .


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