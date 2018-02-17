وزير النفط الهندى: شركاتنا تسعى لشراء حصة فى حقل أزاديجان الجنوبى بإيران

وزير النفط الهندى: شركاتنا تسعى لشراء حصة فى حقل أزاديجان الجنوبى بإيرانالسبت، 17 فبراير 2018 05:30 م
حقل نفط - أرشيفية
رويترز
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قال وزير النفط الهندى، دارميندرا برادان، اليوم السبت، إن شركات هندية تسعى للحصول على حصة فى حقل أزاديجان الجنوبى فى إيران، فى إطار سعيها لزيادة مشترياتها من النفط الإيرانى.
وأضاف "برادان"، فى مؤتمر مع نظيره الإيرانى "بيجن زنجنه" فى مدينة نيودلهى اليوم، إن الشركات الهندية ستزيد مشترياتها النفطية من إيران خلال 2018-2019.
من جانبه، قال "زنجنه" إن إيران تأمل فى الاستمرار فى تصدير ما يتراوح بين 2.1 و2.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أبريل المقبل، وبيع 500 ألف برميل يوميا للهند فى السنة المالية المقبلة.
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