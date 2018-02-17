وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للصحة النفسية غداً





كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أنه سيترأس غداً الأحد الاجتماع الأول للمجلس القومى للصحة النفسية حرصاً منه على متابعة أعمال التطوير والخدمة الطبية المقدمة للمرضى النفسيين بجميع محافظات الجمهورية، كما تم توفير سيارة ميكروباص 14 راكب موديل 2016، لانتقال الأطباء والفريق الطبى لعمل الزيارات المنزلية للمرضى المزمنين وصرف الأدوية لهم بالمجان، يأتى ذلك بعد جولته التفقدية لمستشفى الصحة والنفسية بالعباسية والتى كانت يوم الثلاثاء الماضى، لمتابعة تكليفاته فى هذا الشأن.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى التى تحتاج حالتهم الصحية النقل إلى المستشفيات التخصصية، مشيراً إلى أنه جارى التعاقد على 2 سيارة جولف كهربائية لتيسير انتقال المرضى داخل المستشفى نظرا للمساحة الكبيرة للمستشفى.

وأشار اللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية،الى أنه تم تشكيل فريق عمل من الادارة الهندسية على رأسه المهندس أيمن زكريا مدير عام الإدارة الهندسية، انتقل على الفور الى موقع المستشفى لعمل المعاينة اللازمة وتجهيز المقايسات والرسومات الهندسية لانشاء مجمع العيادات النفسية التخصصية الجديد، حيث جار تنسيق الموقع بالكامل، ورفع كفاءة الطرقات بـ " الانترلوك" وزيادة المساحات الخضراء، ووضع كشافات انارة عالية الجودة ، ورفع كفاءة شبكات الحريق، بالإضافة الى التعاقد مع شركة نظافة للمستشفى ، مضيفاً أنه سيتم تسليم الرسومات الخاصة بمبنى العيادات الجديدة لأمانة الصحة النفسية غداً الأحد، لتحديد البرنامج الوظيفى الأمثل لاستغلال هذا المبنى.

وأكد " الشاهد " أنه جار صرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى الصحة النفسية للعباسية تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة فى هذا الشأن، لافتاً الى أن اجمالى المكافأة بلغ حوالى 900 الف جنيهاً، فى إطار تحفيز العاملين بالمستشفى واهتمامهم بالمرضى.