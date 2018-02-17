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وزير الشؤون الخارجية التونسى يلتقى نائب وزير الخارجية الأمريكى فى ميونخ

السبت، 17 فبراير 2018 08:08 م
وزير الشؤون الخارجية التونسى يلتقى نائب وزير الخارجية الأمريكى فى ميونخ وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي


(أ ش أ)
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التقى وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، اليوم السبت، على هامش أعمال الدورة الـ45 لمؤتمر ميونخ للأمن، بنائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، حسبما أفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم السبت، مختلف أوجه التعاون الثنائى التونسى الأمريكي، بالإضافة إلى الاستحقاقات الثنائية المنتظر إجراؤها خلال العام الحالى 2018، ومنها بشكل خاص الدورة المقبلة للحوار الاستراتيجى التونسى الأمريكى برئاسة وزيرى خارجية البلدين، واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ونوه وزير الخارجية التونسي، بهذه المناسبة، بدعم الولايات المتحدة المستمر لتونس وبالمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين.

يُذكر أن وزير الشؤون الخارجية التونسى يقوم بزيارة عمل إلى ألمانيا؛ حيث يشارك فى أعمال الدورة الـرابعة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن التى تُعقد من 16 إلى 18 فبراير الجاري.


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