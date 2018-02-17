وزير الخارجية الإماراتى يهنئ زايد بن حمدان بعودته من إصابة حرب اليمن





كتب هيثم سلامة

أعرب أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، عن سعادته لعودة الشيخ زايد بن حمدان ، بعد رحلة علاجية جراء اصابته فى العمليات الحربية فى اليمن.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"زايد بن حمدان البطل العائد إلى كنف الوطن ودفئه تحوّل دون سعّي منه إلى رمز لجيل شاب نفخر به، رجولته وتضحيات رفاقه فخر للوطن وضمان لموقعه، هنيئا لنا فرسان هذا الجيل الصاعد".