وزير التجارة: 317 مليون دولار فائضاً فى الميزان التجارى مع تونس لصالح مصر





كتب - إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية للسوق التونسى خلال العام الماضى 2017 بنسبة 40.7% حيث بلغت 187.2 مليون دولار مقارنة بـ 133 مليون دولار خلال عام 2016.

وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن الزيادة الكبيرة فى معدلات الصادرات المصرية للسوق التونسى ترجع إلى زيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بأسواق البلد الشقيق، مشيرا إلى أن مصر وتونس ترتبطان بشبكة اتفاقيات تجارية ضخمة تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير والتى ساهمت بصورة كبيرة فى تيسير انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين.

وأضاف قابيل، أن الميزان التجارى بين مصر وتونس حقق فائضاً لصالح مصر خلال عام 2017 بلغت قيمته 317 مليون دولار مقارنة بـ 123 مليون دولار خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 157.7%

وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الزيادة فى الصادرات المصرية للسوق التونسى تأتى فى اطار جهود مكتب التمثيل التجارى المصرى فى تونس والتى تعكس استراتيجية الوزارة لتنمية التجارة الخارجية 2020، مشيرا إلى أن اهم بنود الصادرات المصرية لتونس خلال عام 2017 تمثلت فى الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والقطن والأقمشة القطنية والآلات والأجهزة الكهربائية والصناعية واللدائن ومصنوعاتها والزجاج ومصنوعاته.