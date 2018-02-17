وزير الأوقاف يشدد على تكثيف الندوات التى ترسخ وتعمق الولاء والانتماء الوطنى

وزير الأوقاف يشدد على تكثيف الندوات التى ترسخ وتعمق الولاء والانتماء الوطنىالسبت، 17 فبراير 2018 09:54 م
جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، قيادات الدعوة بمحافظة بنى سويف لتفعيل الخطط الدعوية وتنشيط الأداء الدعوى بالمحافظة.
وأكد الوزير على ضرورة الانضباط حيث إن هذه المرحلة لا مكان فيها للتكاسل ولا للتراخى ولا للأخطاء، مشيرًا إلى أن الإدارة ليست فسحة ولا نزهة بل هى تكليف قبل أن تكون تشريفًا، وطبيعة هذه المرحلة تحتاج إلى ضبط جميع الشئون الدعوية والإدارية بكل قوة وحزم، مؤكدًا على أهمية تكثيف الندوات والمحاضرات، وبخاصة فيما يتصل بالعمل على ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطنى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبخاصة لدى الشباب.
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