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وزيرة التضامن تزور معرضا للمشغولات اليدوية بالإسماعيلية

السبت، 17 فبراير 2018 03:34 م
وزيرة التضامن تزور معرضا للمشغولات اليدوية بالإسماعيلية غادة والى - وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة وصبرى غانم
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زارت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض المشغولات اليدوية، الذى ينظمه فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعية وعددًا من الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع والمقام بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.
 
 
جاء ذلك خلال زيارتها للمحافظة اليوم السبت؛ حيث بدأتها بالمركز الوطنى لعلاج الإدمان لتكريم المتعافين من الإدمان بمناسبة مرور عام على افتتاحه، كما زارت والى مركز المكفوفين.
 
 
واشترت غادة والى، خلال تفقدها للمعرض إكسسوارات من إحدى العارضات تشجيعا لها.
 
 
 
 

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المشغولات اليدوية

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