وزيرة التخطيط لـ150سيدة أعمال أجنبية: الرئيس يثق فى سيدات مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المشاركة الفعالة للمرأة فى القطاعات الاقتصادية المحتلفة تعتبر عامل رئيسى فى النجاح، مشيرة إلى أن مصر مرت بتحديات كبيرة السنوات الأخيرة لكن كان لدينا إرادة حقيقية لإشراك المرأة وجعلنا 2017 عام المرأة المصرية وهو توجه من أعلى السلطة فى البلد.

وأضافت هالة السعيد، خلال الدورة الرابعة من مؤتمر "سيدات شركاء النجاح"، والذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر، اليوم السبت وتشارك به 150 سيدة أعمال أجنبية، أن المرأة تمثل 20% من الحقيبة الوزارية حاليا، ولدينا 90 نائبة فى البرلمان إذن المرأة تقلدت أفضل المناصب نتيجة ثقة الرئيس فى قدرات المرأة المصرية.

وتابعت أن الدولة لها خطة طويلة المدى 2030 بها محاورعدة، والمرأة تعد محورا رئيسيا فى هذه الخطة، لافتة إلى أن نسبة تمثيل المرأة ستكون 35% خلال 2030 وبرامج التدريب تهدف لدفع المرأة للمناصب القيادية.

وأكدت أن ثمار الإصلاح الاقتصادى ظهرت بوادرها خلال الربع الثانى من العام الحالى بمعدلات النمو ارتفع، وتراجع معدلات البطالة حتى وصلت 11.3% بعد أن كانت 12.9% وكذلك معدلات التشغيل، مضيفة أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتلك الرؤية تتم بشكل تشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.