وزيرة الاستثمار: 80% من التمويل المتناهى الصغر يذهب للمرأة





كتب ــ إسلام سعيد

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تخصيص نسبة 80% من التمويل الخاص بمبادرة التمويل متناهى الصغر للسيدات بمصر، مضيفة أنه يجب على المرأة المشاركة فى تنمية الدول والمجتمعات وهذا ما نشهده فى مصر حالياً.

وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بالدورة الرابعة من مؤتمر "سيدات شركاء النجاح"، والذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر 21، المنعقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية، أن وزارة الاستثمار قامت بإشارة واضحة للمساواة فى مجال الاستثمار بين الرجل والمرأة عبر نص صريح فى قانون الاستثمار، كما تم تأسيس مركز لمناقشة مشاكل المستثمرين والعمل على حلها وبالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

وأشارت إلى أن هناك مشروعا كبيرا بتمويل من البنك الدولى خاص بالمرأة المستثمرة والمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، موضحة أن هناك بعض السيدات لا تريد الاقتراض لذلك تم طرح مبادرات بتخصيص التمويل التأجيرى والتمويل متناهى الصغر.

وأكدت سحر نصر، على الدعم الفنى وتدريب وتنمية مهارات وربط المشروعات الكبرى بأخرى صغيرة، وسيتم تنظيم زيارات مختلفه للمناطق الحرة لكيفية دعم مشاركة أكبر من المرأة.



























