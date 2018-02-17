هل يقتحم التأمين سوق العملات الرقمية؟





رانيا فزاع

الحديث عن عملة البيتكوين زاد فى الفترة الأخيرة بين رغبة فى التعامل بها من البعض ورفض تام من آخرين، وما بين الاتجاهين طرح الاتحاد المصرى للتأمين، رأى جديد حول البيتكوين والتأمين ليؤكد فيه أنه من الصعب استخدام البيتكوين مع التأمين تلك الصناعة التى تقوم بالأساس على البعد عن المخاطر ،ما يتنافى بشكل كبير مع البيتكوين التى تقوم على فكرة المخاطرة.

بداية ما العلاقة بين عملة البيتكوين الافتراضية وقطاع التأمين بحسب نشرة معلوماتية للاتحاد المصرى للتأمين، فوفر التأمين لبعض الوقت تغطية للشركات العاملة فى مجال تبادل وتخزين الأصول الرقمية، مثل المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والأفلام وما شابه ذلك.

ولكن هل من الممكن أن نعتبر البيتكوين شبيهة بالأصول الرقمية فالبيتكوين وإن حدث بها اكتتاب من الصعب التعرف على كيفية إثبات الخسارة والتعرف، على كمية عملة البيتكوين التى احتجزن أو فقدت فى وقت وقوع حادث على سبيل المثال .

البيتكوين هى عملة افتراضية ظهرت عام 2009 من خلال ورقة بحثية من قبل شخص يدعى” ساتوشى ناكاموتو”، وغير معروف حتى الآن هويته أو إذا كان شخص أو مجموعة أشخاص أو دولة ما ، وتستخدم عملة البيتكوين فى التداول بين الأفراد والشركات عبر الانترنت .

و منحت بورصة شيكاغو الشرعية لها وسمحت بتداولها، وبدأ التداول بها فى بورصة العقود الآجلة للمرة الأولى وبعد هذا وصل سعرها لـ 20 ألف دولار لكن هذا لم يدم لفترة طويلة اذ انخفض سعر العملة مرة أخرى بشكل مفاجئ لتقترب من 13 ألف دولار.

ورفضتها مصر وعدد آخر من الدول فحرم مفتى جمهورية مصر العربية التعامل بها ، كما أصدرت هيئة الرقابة المالية بيان رافض لها .

و نفى البنك المركزى المصرى ما تم نشره مؤخراً من البدء في التعامل بعملة الـ”بيتكوين” وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أنه لم يتم إصدار أية تعليمات للقطاع المصرفى المصرى للبدء فى تداول العملة المذكورة ، وأن التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط .

على الجانب الآخر فإن المخاطر الناشئة عن بيتكوين تمثل تحديات فريدة لمكتتبى التأمين بحسب الاتحاد المصرى للتأمين فى هذا الصدد ،فالبيتكوين فى بدايتها على سبيل المثال لن يكون لها خسائر تاريخية مما يجعل من الصعب على الخبراء الاكتواريين تقييم احتمال الخسائر فى المستقبل ، وبالطبع شكل توقعات الخسارة جزءا أساسياً من تسعير المخاطر.

ومن جانبه قال عادل منير رئيس الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين فى تصريح خاص، إنه لا علاقة بين البيتكوين وقطاع التأمين، الذى يتم التعامل ب 99% منه فى مصر بالجنيه المصرى و 1% فقط بالدولار ، مضيفا أنه من الصعب الربط بين الأثنين .

وأكد منير أنه لا يوجد أى تعامل خاص بالبيتكوين فى قطاع التأمين فى أى مكان فى العالم حتى الآن كما أنه أمر لن يحدث فى رأيه .