هانى ضاحى: ترشحت نقيبا للمهندسين لاستعادة دور النقابة بعدما أخفق "الحاليين" (فيديو وصور)





كتب رضا حبيشى - مصطفى يحيى - تصوير صلاح الرشيدى

أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ورئيس قائمة "مهندسون فى حب مصر" فى انتخابات نقابة المهندسين المقرر أن القائمة التى يرأسها ليس لها أهداف شخصية سوى خدمة أبناء المهنة.

وأضاف ضاحى، خلال المؤتمر الانتخابى لقائمة فى حب مصر وسط آلاف المهندسين أنه قبل دعوة زملائه بالترشيح لما وجده من إخفاق القائمين الحاليين على النقابة وعجز فى ميزانية النقابة وصندوق والمعاشات.

وأوضح هانى ضاحى، أنه رأى افتقاد النقابة لدورها كاستشارى للدولة مع وجود انقسام بين القائمين الحاليين على النقابة، لذلك قبل الترشح لمنصب النقيب لاستعادة النقابة لدورها وانتشالها مما وصلت إليه.

وأشار هانى ضاحى إلى أن ترشحه قوبل بهجوم من القائمين الحاليين وحملة تشهير لكنه لن يرد عليها، داعيا المهندسين للنزول يوم 23 فبراير وتسجيل صوتهم من أجل تحقيق رفعة النقابة واستعادة دورها.



























